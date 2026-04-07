МИД Азербайджана осудил нападение на посольство ОАЭ

МИД Азербайджана осудил нападение группы протестующих на посольство ОАЭ в столице Сирии Дамаске. Об этом внешнеполитическое ведомство написало на своей официальной странице в Х.

«Подобные акты насилия в отношении дипломатических миссий неприемлемы и представляют собой явное нарушение международного права, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, которая гарантирует безопасность и защиту дипломатического персонала и помещений», - говорится в сообщении.

МИД Азербайджана отметил, что приветствует заявление сирийских властей и их обязательство принять все необходимые меры для обеспечения привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом.