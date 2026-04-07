В Азербайджане число информресурсов госучреждений с уязвимостями за март выросло вдвое

Государственной службой специальной связи и информационной безопасности в период с января по март 2026 года в 228 информационных ресурсах государственных учреждений Азербайджана выявлены уязвимости в системе безопасности, что на 44% больше, чем за тот же период прошлого года. Только в марте уязвимости обнаружены в 59 информационных ресурсах - на 97% (почти вдвое) больше, чем годом ранее. В 2025 году уязвимости были выявлены в 1 264 информационных ресурсах госучреждений - на 47,5% больше, чем в 2024 году.

Кибератаки на госструктуры Азербайджана сократились на 6% В Азербайджане за январь-март 2026 года выявлено 274 индикатора кибератак (IOC), нацеленных на госструктуры, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. 213 киберугроз были выявлены и заблокированы в ходе внутреннего расследования Государственной Службы Специальной Связи и Информационной Безопасности, а 61 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных структур. В 2025 году ГСССИБ было зафиксировано 850 кибератак на государственные структуры, из которых 372 были выявлены и заблокированы в ходе внутреннего расследования, а 478 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных структур.

В Азербайджане число заблокированных вредоносных писем удвоилось Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в январе-марте 2026 года обработала 4 млн 677 тыс. 755 электронных писем в электронной почтовой службе для госучреждений. Среди обработанных за отчетный период писем 3 млн 258 тыс. 110 доставлены пользователям, а 1 млн 419 тыс. 645 заблокированы из-за вредоносного содержания. Количество заблокированных писем удвоилось по сравнению с прошлым годом. Напомним, в 2025 году в электронную почтовую службу для госучреждений поступило 17 млн 695 тыс. 349 писем, из которых 12 млн 549 тыс. 565 были доставлены пользователям, а 5 млн 145 тыс. 784 заблокированы из-за вредоносного содержания.