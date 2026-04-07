В Азербайджане число информресурсов госучреждений с уязвимостями за март выросло вдвое

В Азербайджане число информресурсов госучреждений с уязвимостями за март выросло вдвое

Государственной службой специальной связи и информационной безопасности в период с января по март 2026 года в 228 информационных ресурсах государственных учреждений Азербайджана выявлены уязвимости в системе безопасности, что на 44% больше, чем за тот же период прошлого года.

Только в марте уязвимости обнаружены в 59 информационных ресурсах - на 97% (почти вдвое) больше, чем годом ранее. В 2025 году уязвимости были выявлены в 1 264 информационных ресурсах госучреждений - на 47,5% больше, чем в 2024 году.

Кибератаки на госструктуры Азербайджана сократились на 6%

В Азербайджане за январь-март 2026 года выявлено 274 индикатора кибератак (IOC), нацеленных на госструктуры, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

213 киберугроз были выявлены и заблокированы в ходе внутреннего расследования Государственной Службы Специальной Связи и Информационной Безопасности, а 61 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных структур.

В 2025 году ГСССИБ было зафиксировано 850 кибератак на государственные структуры, из которых 372 были выявлены и заблокированы в ходе внутреннего расследования, а 478 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных структур.

В Азербайджане число заблокированных вредоносных писем удвоилось

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в январе-марте 2026 года обработала 4 млн 677 тыс. 755 электронных писем в электронной почтовой службе для госучреждений.

Среди обработанных за отчетный период писем 3 млн 258 тыс. 110 доставлены пользователям, а 1 млн 419 тыс. 645 заблокированы из-за вредоносного содержания. Количество заблокированных писем удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в 2025 году в электронную почтовую службу для госучреждений поступило 17 млн 695 тыс. 349 писем, из которых 12 млн 549 тыс. 565 были доставлены пользователям, а 5 млн 145 тыс. 784 заблокированы из-за вредоносного содержания.

В Азербайджане зафиксирован рост числа фейковых доменов

В Азербайджане в январе-марте 2026 года заблокировано 6 фейковых доменов, имитирующих названия государственных структур, это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в 2025 году было выявлено и заблокировано 40 фейковых доменов, нацеленных на государственные структуры, что на 40% меньше по сравнению с 2024 годом.

Иран обрушил свой гнев на арабов
Иран обрушил свой гнев на арабов обновлено 15:48
15:48 2677
Министр обороны Италии: Глобальное лидерство США под угрозой
Министр обороны Италии: Глобальное лидерство США под угрозой
13:52 1433
В Эмиратах посоветовали Ирану: прежде чем требовать репараций…
В Эмиратах посоветовали Ирану: прежде чем требовать репараций…
16:14 852
США и Израиль бомбят аэропорты, авиазаводы, подземные бункеры
США и Израиль бомбят аэропорты, авиазаводы, подземные бункеры фото; видео; обновлено 16:06
16:06 9422
Иран контролирует пролив и подрывает региональное влияние США
Иран контролирует пролив и подрывает региональное влияние США наш обзор
15:11 1439
Затопило и Ходжасан
Затопило и Ходжасан фото; видео
15:22 1524
Индия пошла к Ирану
Индия пошла к Ирану наш обзор; все еще актуально
12:50 3405
Генпрокурор Турции у Алиева
Генпрокурор Турции у Алиева фото
14:29 1177
Иран ударил по Багдаду
Иран ударил по Багдаду видео
14:15 1955
Орбан – Путину: Я готов быть вашей мышью
Орбан – Путину: Я готов быть вашей мышью
14:00 3092
Как оружие Трампа оказалось в руках проиранского Талабани?
Как оружие Трампа оказалось в руках проиранского Талабани? все еще актуально
13:35 2706

