Иран контролирует пролив и подрывает региональное влияние США

Согласно ультиматуму президента США Дональда Трампа, Иран обязан объявить об открытии Ормузского пролива сегодня, 7 апреля, до 20:00. В противном случае, если Трамп решит реализовать свои угрозы и не продлит срок действия ультиматума вновь, США начнут массированные бомбардировки иранских электростанций, железнодорожной инфраструктуры и других гражданских объектов.

Однако Иран не намерен выполнять требования Вашингтона и полон решимости сохранять контроль над Ормузским проливом. Более того, Тегеран разрешает судам стран, которые он классифицирует как «дружественные», беспрепятственно проходить через пролив. Тем самым Иран демонстрирует, что США утратили былое превосходство в Персидском заливе. По мнению аналитиков, такая избирательная политика прохода судов наносит серьезный удар по авторитету США в регионе. Ситуация усугубляется недавним усилением агрессивной риторики и прямыми оскорблениями со стороны президента Трампа. Всего за несколько часов до истечения крайнего срока, установленного Белым домом, разрешение на проход получило одно из семи малайзийских судов, заблокированных у входа в пролив с начала военного конфликта. «Мы заявляли, что Исламская Республика Иран не забывает своих друзей», — подчеркнуло посольство Ирана в Малайзии в понедельник в социальной сети X, официально объявляя о прохождении судна. Малайзия стала одной из стран, достигших с Ираном соглашения о навигации в Ормузском проливе. Целый ряд государств перешел к прямым переговорам с Тегераном для заключения аналогичных сделок. С начала войны пролив в разное время уже благополучно пересекали суда под флагами Пакистана, Индии, Таиланда, России, Турции, Китая и Ирака, а теперь к ним присоединилась и Малайзия. Детали этих соглашений пока не разглашаются. Союзники США проявляют меньшую склонность к сепаратным договоренностям с Ираном, хотя, по имеющимся данным, Франция и Италия начали предварительные контакты по этому вопросу еще в прошлом месяце. На данный момент остается неясным, какие именно из «дружественных» или нейтральных стран платят за транзит, однако известно, что Индия входит в число тех, кто не вносит плату за проход своих судов.

Индия, являясь традиционным партнером США в азиатском регионе, стала одной из первых, кто обеспечил себе безопасный транзит — как сообщается, без уплаты каких-либо сборов. Министр иностранных дел Индии С.Джайшанкар в интервью Financial Times отметил, что это стало результатом прямой дипломатии. Посольство Ирана в Нью-Дели подтвердило это в соцсетях коротким сообщением: «Наши индийские друзья в безопасности». В последние недели через пролив беспрепятственно прошли индийские газовозы, в частности, Jag Vasant и Pine Gas. Фактически Иран не закрыл пролив полностью. Вместо этого он внедрил систему, которую морское аналитическое агентство Lloyd's List Intelligence охарактеризовало как «фактический режим таможенного контроля». Эта разрешительная система управляется Корпусом стражей исламской революции (КСИР): суда дружественных стран проходят под конвоем через узкий северный коридор в районе острова Ларак. На прошлой неделе навигация в проливе разделилась на две коридорные системы: северный коридор, находящийся под полным контролем КСИР, и южный коридор, проходящий вдоль побережья Омана. Последний стал результатом интенсивных переговоров между Тегераном и Маскатом. По данным Windward Maritime Intelligence, южный коридор полноценно заработал на этой неделе: в воскресенье было зафиксировано 11 транзитов (восемь судов в одном направлении и три в обратном). Андреа Гиселли, преподаватель международной политики в Эксетерском университете (Великобритания) и руководитель исследовательского отдела проекта ChinaMed, в интервью журналу TIME отметила, что сделки Ирана с третьими странами «подрывают влияние США» на фоне угроз Трампа. По ее словам, Иран наглядно демонстрирует свою способность единолично управлять ключевой водной артерией. Эксперт считает, что Тегеран закладывает фундамент для укрепления долгосрочного контроля над проливом. В краткосрочной перспективе эти договоренности позволяют Ирану оказывать давление на другие государства, удерживая их от вступления в военный альянс с США и Израилем. Одновременно с этим снижается внешнее давление на сам Иран: система разрешений становится потенциальным источником дохода и позволяет продолжать экспорт иранской нефти.

В минувшее воскресенье в ВМС КСИР заявили, что режим судоходства в проливе «никогда не вернется к прежнему состоянию», особенно для США и Израиля. Каким именно будет этот новый порядок, пока до конца не ясно. Согласно условиям иранского «предложения из 10 пунктов» (которое Трамп уже отклонил), Тегеран выражал готовность открыть пролив при условии взимания сборов в размере до 2 миллионов долларов с каждого судна. Эти средства планировалось делить с Оманом, а иранскую долю направлять на восстановление инфраструктуры, разрушенной в ходе ударов США и Израиля. По мнению Гиселли, такие сборы станут формой военных репараций, что позволит Ирану институционализировать свое управление морским путем. Специалисты предупреждают, что создание контролируемого Ираном маршрута может создать опасный прецедент для других стран в схожих географических условиях, что несет риски для всей мировой системы свободной морской торговли. «Иран уже продемонстрировал, насколько сильна его карта в этой игре», — отмечает Лю Цзя, научный сотрудник Института Ближнего Востока при Национальном университете Сингапура. По ее мнению, если Иран закрепит стратегию «избирательного закрытия» (блокировка США и Израиля при допуске дружественных стран), государства Персидского залива могут быть вынуждены восстанавливать отношения с Тегераном или искать альтернативные дорогостоящие маршруты экспорта.