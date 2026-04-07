В Германии назвали «главного победителя» войны с Ираном

По данным палаты, прибыль РФ от экспорта нефти, газа и удобрений составляет более €10 млрд евро в месяц. «Таким образом, Россия является главным победителем новой войны на Ближнем Востоке», — заявил Шепп.

Москва выигрывает от повышения цен на сырье на мировом рынке, поскольку использует другие экспортные маршруты. Все это может принести ей «неожиданную прибыль исторического масштаба», сказал глава палаты. Если цены на нефть останутся на уровне около $100 за баррель, российский годовой бюджет увеличится на $71,8 млрд (€62,1 млрд).

По данным Bloomberg, если цены на нефть останутся на высоком уровне до конца года, экспорт российского сырья может увеличиться на $40 млрд. Если же война закончится в ближайшее время, а цены вернутся на прежний уровень в течение трех месяцев, доходы вырастут менее чем $10 млрд.