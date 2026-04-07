Иран обрушил свой гнев на арабов

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении массированных ударов беспилотниками по ряду объектов на Ближнем Востоке в ответ на удары США и Израиля по нефтехимической промышленности и другой инфраструктуре Ирана.
По утверждению иранской стороны, удары были нанесены по энергетической установке и топливному складу нефтехимической промышленности вблизи Димоны в Израиле, Центру ремонта и технического обслуживания ВМС США в порту Джебель-Али (ОАЭ), а также по радиолокационным системам и объектам размещения американских военнослужащих на авиабазе Ахмед аль-Джабер в Кувейте.
В свою очередь, телеканал Al Jazeera сообщил, что КСИР применил ракеты и беспилотники для ударов по нефтехимическим объектам в регионе Джубайль в Саудовской Аравии.
По данным иранской стороны, атаки стали ответом на предыдущие удары Израиля по нефтехимическому комплексу в Ширазе.
В КСИР заявили, что целями также стали объекты, связанные с американскими компаниями, включая Sadra, ExxonMobil и Dark Chemical.
Кроме того, по утверждению корпуса, удары были нанесены по нефтехимическому комплексу в Эль-Хувайме, принадлежащему американской компании Shourdan Phillips.
КСИР пригрозил «нанести удары по инфраструктуре США и их союзников таким образом, что Америка и ее партнеры будут лишены доступа к нефти и газу региона на долгие годы», а также «нанести удары по мостам и инфраструктуре в США».
Предупреждение прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа атаковать электростанции и мосты, если Ормузский пролив не будет открыт.
КСИР также выступил с новым предупреждением в адрес арабских государств Персидского залива.
«Региональные партнеры США должны знать, что до сегодняшнего дня мы проявляли большую сдержанность из соображений добрососедства и учитывали многие факторы при выборе целей для ответных действий, но отныне все эти ограничения сняты», — говорится в заявлении.