Иран обрушил свой гнев на арабов

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении массированных ударов беспилотниками по ряду объектов на Ближнем Востоке в ответ на удары США и Израиля по нефтехимической промышленности и другой инфраструктуре Ирана.

По утверждению иранской стороны, удары были нанесены по энергетической установке и топливному складу нефтехимической промышленности вблизи Димоны в Израиле, Центру ремонта и технического обслуживания ВМС США в порту Джебель-Али (ОАЭ), а также по радиолокационным системам и объектам размещения американских военнослужащих на авиабазе Ахмед аль-Джабер в Кувейте.

В свою очередь, телеканал Al Jazeera сообщил, что КСИР применил ракеты и беспилотники для ударов по нефтехимическим объектам в регионе Джубайль в Саудовской Аравии.

По данным иранской стороны, атаки стали ответом на предыдущие удары Израиля по нефтехимическому комплексу в Ширазе.

В КСИР заявили, что целями также стали объекты, связанные с американскими компаниями, включая Sadra, ExxonMobil и Dark Chemical.

Кроме того, по утверждению корпуса, удары были нанесены по нефтехимическому комплексу в Эль-Хувайме, принадлежащему американской компании Shourdan Phillips.