USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Новость дня
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель

Иран обрушил свой гнев на арабов

обновлено 15:48
15:48 2685

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении массированных ударов беспилотниками по ряду объектов на Ближнем Востоке в ответ на удары США и Израиля по нефтехимической промышленности и другой инфраструктуре Ирана.

По утверждению иранской стороны, удары были нанесены по энергетической установке и топливному складу нефтехимической промышленности вблизи Димоны в Израиле, Центру ремонта и технического обслуживания ВМС США в порту Джебель-Али (ОАЭ), а также по радиолокационным системам и объектам размещения американских военнослужащих на авиабазе Ахмед аль-Джабер в Кувейте.

В свою очередь, телеканал Al Jazeera сообщил, что КСИР применил ракеты и беспилотники для ударов по нефтехимическим объектам в регионе Джубайль в Саудовской Аравии.

По данным иранской стороны, атаки стали ответом на предыдущие удары Израиля по нефтехимическому комплексу в Ширазе.

В КСИР заявили, что целями также стали объекты, связанные с американскими компаниями, включая Sadra, ExxonMobil и Dark Chemical.

Кроме того, по утверждению корпуса, удары были нанесены по нефтехимическому комплексу в Эль-Хувайме, принадлежащему американской компании Shourdan Phillips.

*** 15:18 

КСИР пригрозил «нанести удары по инфраструктуре США и их союзников таким образом, что Америка и ее партнеры будут лишены доступа к нефти и газу региона на долгие годы», а также «нанести удары по мостам и инфраструктуре в США».

Предупреждение прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа атаковать электростанции и мосты, если Ормузский пролив не будет открыт.

КСИР также выступил с новым предупреждением в адрес арабских государств Персидского залива.

«Региональные партнеры США должны знать, что до сегодняшнего дня мы проявляли большую сдержанность из соображений добрососедства и учитывали многие факторы при выборе целей для ответных действий, но отныне все эти ограничения сняты», — говорится в заявлении.

ЭТО ВАЖНО

Иран обрушил свой гнев на арабов
Иран обрушил свой гнев на арабов обновлено 15:48
15:48 2686
Министр обороны Италии: Глобальное лидерство США под угрозой
Министр обороны Италии: Глобальное лидерство США под угрозой
13:52 1436
В Эмиратах посоветовали Ирану: прежде чем требовать репараций…
В Эмиратах посоветовали Ирану: прежде чем требовать репараций…
16:14 861
США и Израиль бомбят аэропорты, авиазаводы, подземные бункеры
США и Израиль бомбят аэропорты, авиазаводы, подземные бункеры фото; видео; обновлено 16:06
16:06 9427
Иран контролирует пролив и подрывает региональное влияние США
Иран контролирует пролив и подрывает региональное влияние США наш обзор
15:11 1441
Затопило и Ходжасан
Затопило и Ходжасан фото; видео
15:22 1530
Индия пошла к Ирану
Индия пошла к Ирану наш обзор; все еще актуально
12:50 3408
Генпрокурор Турции у Алиева
Генпрокурор Турции у Алиева фото
14:29 1181
Иран ударил по Багдаду
Иран ударил по Багдаду видео
14:15 1956
Орбан – Путину: Я готов быть вашей мышью
Орбан – Путину: Я готов быть вашей мышью
14:00 3097
Как оружие Трампа оказалось в руках проиранского Талабани?
Как оружие Трампа оказалось в руках проиранского Талабани? все еще актуально
13:35 2708
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться