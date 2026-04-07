Затопило и Ходжасан

За последние дни сильные дожди вызвали серьезные последствия в бакинском поселке Ходжасан. Уровень местного озера повысился, расположенные вокруг дома затопило. Жители улицы Ени Йол сообщили haqqin.az, что подвалы, первые этажи и дворы оказались под водой. По их словам, ситуация тяжелая: озеро вышло из берегов, и близлежащие дома остаются под угрозой.

«После дождей уровень озера повысился. Дома и дворы затопило. Из-за вони невозможно находиться в домах», — сообщили местные жители. По их словам, домашняя утварь, бытовая техника пришла в негодность.

Жители обратились в соответствующие структуры с просьбой решить проблему.

В пресс-службе МЧС haqqin.az сообщили, что, согласно действующему законодательству, в том числе «Положению о местных исполнительных органах», данный вопрос относится к компетенции местных властей и служб водопроводно‑канализационного хозяйства. При этом эвакуация граждан проводится по их обращениям, а в случае реальной угрозы жизни или функционированию объектов жизнеобеспечения принимаются меры. Сейчас подразделения МЧС проводят работы по обеспечению безопасности, откачке воды и эвакуации нуждающихся в помощи граждан в районах Баку, а также в Сумгаите, Апшероне, Гаджигабуле, Хызы, Шабране и Хачмазе.

В Исполнительной власти Бинагадинского района сообщили haqqin.az, что по ситуации направлены обращения в соответствующие структуры: «Совместно с профильными ведомствами принимаются меры по устранению возникших проблем».