ЧП в аэропорту Джакарты: потолок рухнул на пассажиров

Часть потолка в аэропорту Индонезии обрушилась на переполненный пассажирами зал ожидания. Об этом сообщает издание WION.

Инцидент произошел в столице Индонезии Джакарте в международном аэропорту Сукарно-Хатта. Обломки и поток воды обрушились на переполненный зал ожидания. Люди разбегались в разные стороны.

Один из пассажиров, ожидавший своего рейса, заявил, что много людей оказались в эпицентре этого ливня. Подтверждая инцидент, представитель международного аэропорта сообщил, что «беспорядок» длился около пяти минут.

Представители аэропорта объяснили инцидент многодневными проливными дождями, которые обрушились на город. При этом он добавил, что работа аэропорта не была нарушена, и ситуация была быстро взята под контроль. Отмечается, что официальных сообщений о пострадавших не поступало.