В Эмиратах посоветовали Ирану: прежде чем требовать репараций…

Прежде чем требовать репараций, Иран должен компенсировать соседям ущерб, заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в интервью телеканалу Euronews.

«Если Иран также хочет (достичь) соглашения о ненападении, это соглашение должно распространяться на всех. Речь идет не только о действиях США и Израиля против Ирана, но и о враждебных действиях Ирана против своих соседей. И когда иранцы говорят о репарациях, это работает и здесь», - сказал Гаргаш.

Советник также отметил тот факт, что ОАЭ чаще других стран становятся мишенью для иранских атак.