Трамп: Сегодня ночью иранская цивилизация погибнет навсегда

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о «решающей ночи» для Ирана, добавив, что сегодня ночью может погибнуть целая цивилизация.

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и произойдет», - написал президент США.

При этом он отметил, что в результате «полной и тотальной смены режима» могут появиться «более умные и менее радикальные силы», что, по его словам, способно привести к «революционно прекрасным» изменениям.

«Мы узнаем это сегодня ночью, в один из важнейших моментов долгой и сложной истории мира», - подчеркнул он.

В завершение президент США выразил мнение, что «47 лет вымогательства, коррупции и смерти» могут подойти к концу, и пожелал благополучия народу Ирана.