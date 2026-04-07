Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Новость дня
Такер Карлсон – Трампу: «Кем вы себя возомнили?»

Американский телеведущий Такер Карлсон раскритиковал президента США Дональда Трампа за его полные нецензурных выражений выпады в адрес Ирана в социальных сетях в пасхальное воскресенье. Об этом пишет британское издание Independent.

В статье отмечается, что в преддверии истечения крайнего срока, установленного на конец вторника для возобновления работы Ормузского пролива, закрытие которого во время войны в Иране привело к резкому росту мировых цен на нефть, Дональд Трамп предупредил в эфире Truth Social, что американские военные будут бомбить мосты, электростанции и другую гражданскую инфраструктуру страны, если не будут приняты соответствующие меры.

«Откройте, б…, пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду – просто смотрите! Слава Аллаху», – написал Трамп в соцсети. 

В понедельник в авторской программе Такера Карлсона ведущий, который давно выступает против военной интервенции против Ирана, обратился непосредственно к президенту США с вопросом: «Кем вы себя возомнили? Вы пишете ругательства в Х пасхальным утром?»

Далее телеведущий делает вывод о том, что Трамп, очевидно, высмеивает религию Ирана.

«Если вы стремитесь к религиозной войне, это хорошая идея. Но, кстати, ни один порядочный человек не высмеивает чужие религии. Возможно, у вас есть проблемы с теологией. По всей видимости, если это не ваша религия», - заявил Карлсон.

Он подчеркнул, что высмеивать веру других людей — значит, высмеивать саму идею веры.

«А мы никогда не должны высмеивать ее, потому что в ее основе лежит признание того, что мы не управляем Вселенной. Мы ее не создавали. Нас не будет здесь в конце ее существования. Мы можем уничтожить жизнь. Мы не можем ее создать, потому что мы не Бог. В самом широком смысле главная мысль всей веры — это послание нашей Библии, которое гласит: вы не Бог. И только если вы считаете себя таковым, вы так говорите», - заявил телеведущий.

Карлсон продолжил: «Но это не просто насмешка над исламом. Ни один президент не должен насмехаться над исламом. Это не ваша работа. Это не теократия. Мы не воюем с другими теократиями, чтобы выяснить, какая из них эффективнее. Мы (США - ред.) не теократия. И, даст Бог, никогда ею не станем, потому что теократии развращают религию».

Дональд Трамп и Такер Карлсон в прошлом были близкими союзниками, но затем между ними возникли разногласия из-за летних ударов «Полуночного молота» по иранским ядерным объектам, по поводу которых бывший ведущий Fox News выразил резкое неодобрение и вступил в конфликт с такими республиканскими «ястребами», как сенатор от Техаса Тед Круз.

Трамп впоследствии заявил, что Карлсон «сбился с пути», а последний назвал нынешнюю войну в Иране «абсолютно отвратительной и злой».

