Эрдоган о теракте в Стамбуле

«Турция будет решительно продолжать борьбу со всеми видами терроризма. Мы не допустим, чтобы провокации наносили ущерб безопасности страны», - сказал турецкий лидер.

Министерство иностранных дел Израиля осуждает нападение на израильское консульство в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении МИД Израиля.

«Мы решительно осуждаем сегодняшнее нападение на консульство Израиля в Стамбуле. Высоко оцениваем оперативные действия сил безопасности Турции по предотвращению атаки. Дипломатические миссии Израиля по всему миру подвергались бесчисленным угрозам и террористическим атакам. Террор нас не запугает», — подчеркивается в заявлении.

Отметим, что сегодня возле консульства Израиля в Стамбуле произошла стрельба, двое полицейских получили ранения, один из нападавших был ликвидирован, двое задержаны.