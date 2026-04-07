В консервативном районе Стамбула задерживают кемалистов

В муниципалитете района Ускюдар города Стамбула проведена операция в рамках расследования коррупции при выдаче разрешений на строительство. В ходе операции были задержаны двадцать подозреваемых, включая заместителя главы муниципалитета.

В заявлении, распространенном прокуратурой Стамбула, сообщается, что генеральный директор дочернего предприятия муниципалитета Kent A.Ş., расположенного в здании муниципалитета Ускюдар, получал взятки от подрядчиков за выдачу разрешений на строительство, и это осуществлялось по поручению заместителя главы муниципалитета Филиз Девечи. В заявлении отмечается, что были изъяты многочисленные цифровые материалы, доказывающие правонарушения, допущенные муниципалитетом Ускюдар при выдаче разрешений на строительство и разрешений на проживание.

После операции муниципалитет Ускюдар также распространил письменное заявление. В заявлении говорится, что утверждения о получении незаконных доходов и взяточничестве в дочерней компании, принадлежащей муниципалитету, не соответствуют действительности. «Мы полностью уверены, что в ходе продолжающегося судебного процесса истина откроется во всех аспектах», — подчеркнули в муниципалитете Ускюдар, отметив готовность к сотрудничеству с судом.

Отметим, что по итогам муниципальных выборов 2024 года традиционно консервативный муниципалитет Ускюдар впервые за 30 лет перешел под контроль Республиканской народной партии (CHP).