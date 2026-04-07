USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
В консервативном районе Стамбула задерживают кемалистов

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
17:02 1332

В муниципалитете района Ускюдар города Стамбула проведена операция в рамках расследования коррупции при выдаче разрешений на строительство. В ходе операции были задержаны двадцать подозреваемых, включая заместителя главы муниципалитета.

В заявлении, распространенном прокуратурой Стамбула, сообщается, что генеральный директор дочернего предприятия муниципалитета Kent A.Ş., расположенного в здании муниципалитета Ускюдар, получал взятки от подрядчиков за выдачу разрешений на строительство, и это осуществлялось по поручению заместителя главы муниципалитета Филиз Девечи. В заявлении отмечается, что были изъяты многочисленные цифровые материалы, доказывающие правонарушения, допущенные муниципалитетом Ускюдар при выдаче разрешений на строительство и разрешений на проживание.

После операции муниципалитет Ускюдар также распространил письменное заявление. В заявлении говорится, что утверждения о получении незаконных доходов и взяточничестве в дочерней компании, принадлежащей муниципалитету, не соответствуют действительности. «Мы полностью уверены, что в ходе продолжающегося судебного процесса истина откроется во всех аспектах», — подчеркнули в муниципалитете Ускюдар, отметив готовность к сотрудничеству с судом.

Отметим, что по итогам муниципальных выборов 2024 года традиционно консервативный муниципалитет Ускюдар впервые за 30 лет перешел под контроль Республиканской народной партии (CHP).

18:00 670
18:00 345
Минус еще один мост в Иране
Минус еще один мост в Иране фото; видео; обновлено 17:47
17:47 11521
Трамп: Сегодня ночью иранская цивилизация погибнет навсегда
Трамп: Сегодня ночью иранская цивилизация погибнет навсегда обновлено 17:36
17:36 3240
Эрдоган о теракте в Стамбуле
Эрдоган о теракте в Стамбуле обновлено 17:27
17:27 2032
17:02 1333
Вэнс: Войне скоро конец
Вэнс: Войне скоро конец Обновлено 17:01
17:01 4436
Такер Карлсон – Трампу: «Кем вы себя возомнили?»
Такер Карлсон – Трампу: «Кем вы себя возомнили?»
16:46 2327
Иран обрушил свой гнев на арабов
Иран обрушил свой гнев на арабов обновлено 15:48
15:48 4666
Министр обороны Италии: Глобальное лидерство США под угрозой
Министр обороны Италии: Глобальное лидерство США под угрозой
13:52 1803
В Эмиратах посоветовали Ирану: прежде чем требовать репараций…
В Эмиратах посоветовали Ирану: прежде чем требовать репараций…
16:14 2424

ЭТО ВАЖНО

18:00 670
18:00 345
Минус еще один мост в Иране
Минус еще один мост в Иране фото; видео; обновлено 17:47
17:47 11521
Трамп: Сегодня ночью иранская цивилизация погибнет навсегда
Трамп: Сегодня ночью иранская цивилизация погибнет навсегда обновлено 17:36
17:36 3240
Эрдоган о теракте в Стамбуле
Эрдоган о теракте в Стамбуле обновлено 17:27
17:27 2032
В консервативном районе Стамбула задерживают кемалистов
В консервативном районе Стамбула задерживают кемалистов
17:02 1333
Вэнс: Войне скоро конец
Вэнс: Войне скоро конец Обновлено 17:01
17:01 4436
Такер Карлсон – Трампу: «Кем вы себя возомнили?»
Такер Карлсон – Трампу: «Кем вы себя возомнили?»
16:46 2327
Иран обрушил свой гнев на арабов
Иран обрушил свой гнев на арабов обновлено 15:48
15:48 4666
Министр обороны Италии: Глобальное лидерство США под угрозой
Министр обороны Италии: Глобальное лидерство США под угрозой
13:52 1803
В Эмиратах посоветовали Ирану: прежде чем требовать репараций…
В Эмиратах посоветовали Ирану: прежде чем требовать репараций…
16:14 2424
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться