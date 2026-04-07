Вэнс обвиняет Украину

«Нам, безусловно, известно, что в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытались повлиять на исход выборов в Америке и в Венгрии. Это просто в их стиле», - сказал вице-президент США во время пресс-конференции в Будапеште.

Он сказал, что Украина пыталась вмешаться в последние выборы 2024 года.

«Знаете, например, в украинской системе были люди, которые буквально за несколько недель до президентских выборов, на которых Дональд Трамп одержал весьма уверенную победу в ноябре 2024 года, вели кампанию вместе с демократами. Так что я осведомлен об этом. Но, знаете, я не думаю, что (премьер Венгрии Орбан) Виктор позволяет таким вещам на него влиять. Я тоже не позволяю таким вещам влиять на себя», - сказал Вэнс.

Он добавил, что скорейшее завершение войны в Украине отвечает интересам США, Европы и Украины. Для этого «нужна дипломатия, а не угрозы или жесткие заявления, и США продолжат заниматься урегулированием».

Ранее президент США Дональд Трамп обратил внимание на материал портала Just The News о том, что Соединенные Штаты перехватили переписку украинских чиновников, в которой они обсуждают, как им перенаправить выделенные Киеву на энергетику деньги на финансирование предвыборной кампании экс-президента США Джо Байдена в случае его повторного выдвижения в 2024 году. Трамп без комментариев опубликовал ссылку на данный материал.