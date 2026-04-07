Совместное заседание Экономического совета и инвестхолдинга: обсудили вопросы, касающиеся нефтепродуктов

7 апреля состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ). Об этом сообщили в Кабинете Министров.

Сообщается, что на заседании под председательством премьер-министра Али Асадова были подробно обсуждены стратегическое развитие нефтегазовой и нефтехимической промышленности Азербайджана, в том числе стратегические цели в сфере нефтепереработки и нефтехимии, перспективы дальнейшего развития, устойчивое обеспечение внутреннего спроса на нефтепродукты в долгосрочной перспективе, а также другие текущие вопросы.

По данному вопросу выступил президент SOCAR Ровшан Наджаф.

В заседании приняли участие члены Экономического совета и Наблюдательного совета АИХ, а также приглашенные лица, включая председателя правления и главного исполнительного директора АИХ.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения и даны поручения правлению АИХ, SOCAR и другим соответствующим структурам.