Российская армия смогла набрать только двоечников.

За несколько месяцев агиткампании властей в вузах и колледжах контракт о вступлении в войска беспилотных систем (ВБС) России подписали менее 2 тыс. студентов, заявил Z-блогер Александр Васьковский.

«Несмотря на масштабные встречи с военными, лекции и раздачу агитационных материалов, эти две тысячи набрали из двоечников, которые уже подлежали отчислению. Им предложили академотпуск на время контракта, после которого пообещали перевод на бюджет, а в случае отказа — отчисление и военкомат», — написал Васьковский в своем телеграм-канале.

О создании ВБС по поручению президента России Владимира Путина Минобороны страны объявило в ноябре 2025 года. К вербовке в новые войска подключили сотни учебных заведений по всей России, в том числе ключевые вузы — МГУ, СПбГУ, МИРЭА.

Студентам, особенно отстающим в учебе, предлагают стать операторами дронов, а агитацию с обещанием контракта на год с «гарантированным увольнением» ведут прямо во время занятий. Источники российских СМИ сообщали, что от крупнейших вузов потребовали отправить на войну не менее 2% своих студентов. Несмотря на это, вузы в основном отчитываются об 1-2 молодых людях, законтрактованных в ВБС.