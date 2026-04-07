Несмотря на войну: у Израиля крупная оборонная сделка

Министерство обороны Израиля подписало соглашение с Грецией на поставку реактивных артиллерийских систем PULS производства Elbit Systems на сумму около 630 миллионов долларов. Церемония подписания прошла накануне в Афинах с участием представителей оборонных ведомств двух стран, передают израильские СМИ.
Система PULS (Precise & Universal Launching System) представляет собой универсальную платформу для запуска ракет и реактивных снарядов различной дальности. Она способна использовать широкий спектр боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты. В рамках сделки Греция получит как сами пусковые установки, так и комплексный пакет боеприпасов с различными характеристиками дальности и точности.
Реализация контракта рассчитана на четыре года, после чего предусмотрен дополнительный десятилетний период технической поддержки и обслуживания. В соответствии с требованиями греческой стороны и стратегией израильского Минобороны часть компонентов будет производиться на территории Греции, что предполагает развитие промышленного сотрудничества между странами.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что сделка демонстрирует высокий уровень доверия к израильской оборонной промышленности и ее технологиям. Кац обратил внимание на то, что даже в условиях продолжающейся войны израильские оборонные предприятия, включая Elbit Systems, не только обеспечивают потребности армии, но и значительно наращивают производство, продолжая продвигать крупные международные проекты.