Несмотря на войну: у Израиля крупная оборонная сделка

Министерство обороны Израиля подписало соглашение с Грецией на поставку реактивных артиллерийских систем PULS производства Elbit Systems на сумму около 630 миллионов долларов. Церемония подписания прошла накануне в Афинах с участием представителей оборонных ведомств двух стран, передают израильские СМИ.

Система PULS (Precise & Universal Launching System) представляет собой универсальную платформу для запуска ракет и реактивных снарядов различной дальности. Она способна использовать широкий спектр боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты. В рамках сделки Греция получит как сами пусковые установки, так и комплексный пакет боеприпасов с различными характеристиками дальности и точности.