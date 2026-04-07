NASA опубликовало уникальные фото Луны

Первое фото под названием Earthset было сделано 6 апреля 2026 года. На нем Земля заходит за лунный горизонт.

NASA опубликовало два уникальных снимка, сделанные с борта корабля Orion во время миссии Artemis II.

«Earthset, снятый через иллюминатор космического корабля Orion в 18:41 по восточному времени США 6 апреля 2026 года во время облета Луны экипажем миссии Artemis II. Приглушенно-голубая Земля с яркими белыми облаками заходит за покрытую кратерами поверхность Луны.

Темная часть Земли находится в ночи. На освещенной стороне видны закрученные облака над регионом Австралии и Океании.

На переднем плане кратер Ом с террасированными краями и плоским дном, прерываемым центральными пиками. Центральные пики формируются в сложных кратерах, когда поверхность Луны, расплавленная при ударе, выбрасывается вверх в процессе образования кратера», - говорится в сообщении NASA.

Второй снимок — The Artemis II Eclipse — также датирован 6 апреля. Он показывает полное солнечное затмение, наблюдаемое с орбиты Луны.