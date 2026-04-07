NASA опубликовало уникальные фото Луны

NASA опубликовало два уникальных снимка, сделанные с борта корабля Orion во время миссии Artemis II.
Первое фото под названием Earthset было сделано 6 апреля 2026 года. На нем Земля заходит за лунный горизонт.
«Earthset, снятый через иллюминатор космического корабля Orion в 18:41 по восточному времени США 6 апреля 2026 года во время облета Луны экипажем миссии Artemis II. Приглушенно-голубая Земля с яркими белыми облаками заходит за покрытую кратерами поверхность Луны.
Темная часть Земли находится в ночи. На освещенной стороне видны закрученные облака над регионом Австралии и Океании.
На переднем плане кратер Ом с террасированными краями и плоским дном, прерываемым центральными пиками. Центральные пики формируются в сложных кратерах, когда поверхность Луны, расплавленная при ударе, выбрасывается вверх в процессе образования кратера», - говорится в сообщении NASA.
Второй снимок — The Artemis II Eclipse — также датирован 6 апреля. Он показывает полное солнечное затмение, наблюдаемое с орбиты Луны.
«С точки зрения экипажа, Луна выглядит достаточно крупной, чтобы полностью перекрыть Солнце, создавая почти 54 минуты полной фазы и значительно расширяя обзор по сравнению с тем, что возможно наблюдать с Земли. Корона образует светящийся ореол вокруг темного диска Луны, раскрывая детали внешней атмосферы Солнца, которые обычно скрыты его яркостью. Также на снимке видны звезды — обычно их невозможно разглядеть при съемке Луны, но в условиях затемнения они становятся хорошо заметны. Эта уникальная точка наблюдения дает не только впечатляющее визуальное изображение, но и ценную возможность для астронавтов зафиксировать и описать солнечную корону в рамках возвращения человечества в глубокий космос. На снимке также заметно слабое свечение ближней стороны Луны — оно возникает за счет отраженного от Земли света», - отмечается в сообщении.