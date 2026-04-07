Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель

Для Трампа Такер Карлсон «дурак» и «человек с низким IQ»

19:20 693

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал журналиста Такера Карлсона, заявив, что избегает общения с ним. Об этом пишет газета The New York Post.

«Такер - человек с низким IQ, который абсолютно не понимает, что происходит. Он постоянно мне звонит, я не отвечаю на его звонки. Я не общаюсь с ним. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками», - заявил Трамп по телефону журналистке издания, комментируя критику со стороны Карлсона.

Газета напоминает, что в ночь на вторник Карлсон в своем подкасте назвал «первым шагом к ядерной войне» анонсированные Трампом новые удары по объектам в Иране. Карлсон также призвал сотрудников администрации США не выполнять приказы президента.

2 апреля Трамп в видеообращении к народу заявил, что основные цели операции против Ирана «близки к достижению», и пригрозил Ирану «отбросить» его «в каменный век». Тогда Карлсон написал в соцсети Х, что речь Трампа стала объявлением конца глобальной американской империи.

Иран контролирует пролив и подрывает региональное влияние США
Иран контролирует пролив и подрывает региональное влияние США наш обзор
15:11 2481
Большие планы Трампа
Большие планы Трампа
18:48 1649
Хотят разрушить наследие Ататюрка и превратить Турцию в Иран
Хотят разрушить наследие Ататюрка и превратить Турцию в Иран Профессор Хасан Октай комментирует для haqqin.az
16:48 7866
Российская армия смогла набрать только двоечников
Российская армия смогла набрать только двоечников
18:00 2482
Совместное заседание Экономического совета и инвестхолдинга: обсудили вопросы, касающиеся нефтепродуктов
Совместное заседание Экономического совета и инвестхолдинга: обсудили вопросы, касающиеся нефтепродуктов
18:00 982
Тегеран прекращает контакты с Америкой. А Израиль бьет по мостам и железным дорогам Ирана
Тегеран прекращает контакты с Америкой. А Израиль бьет по мостам и железным дорогам Ирана фото; видео; обновлено 19:15
19:15 13854
Применят ли США ядерное оружие в Иране?
Применят ли США ядерное оружие в Иране? обновлено 19:32
19:32 5926
Эрдоган о теракте в Стамбуле
Эрдоган о теракте в Стамбуле обновлено 17:27
17:27 3517
В консервативном районе Стамбула задерживают кемалистов
В консервативном районе Стамбула задерживают кемалистов
17:02 2174
Вэнс: Войне скоро конец
Вэнс: Войне скоро конец Обновлено 17:01
17:01 5601
Такер Карлсон – Трампу: «Кем вы себя возомнили?»
Такер Карлсон – Трампу: «Кем вы себя возомнили?»
16:46 3727

Иран контролирует пролив и подрывает региональное влияние США
Иран контролирует пролив и подрывает региональное влияние США наш обзор
15:11 2481
Большие планы Трампа
Большие планы Трампа
18:48 1649
Хотят разрушить наследие Ататюрка и превратить Турцию в Иран
Хотят разрушить наследие Ататюрка и превратить Турцию в Иран Профессор Хасан Октай комментирует для haqqin.az
16:48 7866
Российская армия смогла набрать только двоечников
Российская армия смогла набрать только двоечников
18:00 2482
Совместное заседание Экономического совета и инвестхолдинга: обсудили вопросы, касающиеся нефтепродуктов
Совместное заседание Экономического совета и инвестхолдинга: обсудили вопросы, касающиеся нефтепродуктов
18:00 982
Тегеран прекращает контакты с Америкой. А Израиль бьет по мостам и железным дорогам Ирана
Тегеран прекращает контакты с Америкой. А Израиль бьет по мостам и железным дорогам Ирана фото; видео; обновлено 19:15
19:15 13854
Применят ли США ядерное оружие в Иране?
Применят ли США ядерное оружие в Иране? обновлено 19:32
19:32 5926
Эрдоган о теракте в Стамбуле
Эрдоган о теракте в Стамбуле обновлено 17:27
17:27 3517
В консервативном районе Стамбула задерживают кемалистов
В консервативном районе Стамбула задерживают кемалистов
17:02 2174
Вэнс: Войне скоро конец
Вэнс: Войне скоро конец Обновлено 17:01
17:01 5601
Такер Карлсон – Трампу: «Кем вы себя возомнили?»
Такер Карлсон – Трампу: «Кем вы себя возомнили?»
16:46 3727
