Для Трампа Такер Карлсон «дурак» и «человек с низким IQ»

«Такер - человек с низким IQ, который абсолютно не понимает, что происходит. Он постоянно мне звонит, я не отвечаю на его звонки. Я не общаюсь с ним. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками», - заявил Трамп по телефону журналистке издания, комментируя критику со стороны Карлсона.

Газета напоминает, что в ночь на вторник Карлсон в своем подкасте назвал «первым шагом к ядерной войне» анонсированные Трампом новые удары по объектам в Иране. Карлсон также призвал сотрудников администрации США не выполнять приказы президента.

2 апреля Трамп в видеообращении к народу заявил, что основные цели операции против Ирана «близки к достижению», и пригрозил Ирану «отбросить» его «в каменный век». Тогда Карлсон написал в соцсети Х, что речь Трампа стала объявлением конца глобальной американской империи.