Эмин Амруллаев ознакомился с выставкой Study in Azerbaijan в Казахстане

В рамках визита в Алматы делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым ознакомилась с международной образовательной выставкой азербайджанских высших учебных заведений Study in Azerbaijan, которая проходила в инновационном центре Farabi Hub Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, делегация осмотрела стенды университетов и получила подробную информацию об образовательных программах, предлагаемых различными вузами Азербайджана, возможностях международного сотрудничества и стипендиальных программах для студентов.

Позже делегация Азербайджана ознакомилась с текущей ситуацией в инновационном центре Farabi Hub. В ходе визита делегации была предоставлена подробная информация о деятельности центра, а также об инновационных и технологически ориентированных проектах. В рамках ознакомления также был проведен осмотр современных лабораторий центра.