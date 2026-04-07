«Страны Центральной Азии и Азербайджан: новая эра дружбы»

Перед началом мероприятия состоялось посещение «Стеллы дружбы» в Ферганской области. Участники церемонии возложили цветы к памятнику, который считается символом дружественных и братских отношений между народами, и выразили глубокое почтение.

Как сообщает haqqin.az, в конференции приняли участие первый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Валех Гаджиев и сотрудники комитета.

В Ферганской области Узбекистана в рамках форума дружбы «Средняя Азия и Азербайджан » состоялась международная конференция на тему «Новая эра дружбы между странами Центральной Азии и Азербайджаном » .

На конференции выступили председатель Комитета по межнациональным отношениям и связям с соотечественниками за рубежом Республики Узбекистан Кахраман Сарыев, первый заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Камчибек Досматов, представитель Общества дружбы и культурных связей Таджикистана Ибрагим Абдуллозода, вице-президент Фонда «Отандастар» Республики Казахстан Алибек Журкадам, а также другие официальные лица и эксперты.

Валех Гаджиев, передав участникам приветствия председателя комитета Фуада Мурадова, отметил, что благодаря общей политической воле глав государств Азербайджана и Узбекистана отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства. Он подчеркнул, что в результате интенсификации политического диалога последовательно развиваются торговые, экономические, культурные, гуманитарные и межрегиональные связи, в качестве успешных примеров двустороннего сотрудничества упомянул создание сквера имени Гейдара Алиева и парка «Азербайджан» в Ташкенте, а также парка «Узбекистан» в Баку, коснувшись широкомасштабных восстановительных и созидательных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, высоко оценил вклад Узбекистана в строительство полной средней школы имени Мирзы Улугбека и Казахстана – в возведение Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули, а также Кыргызстана – в строительство учебного центра в Агдаме.

В заключение была достигнута договоренность о превращении форума в постоянно действующую диалоговую платформу, а также о реализации совместных инициатив и программ, направленных на устойчивое развитие Ферганской области.

Одновременно ряд лиц, принимавших активное участие в мероприятии, в том числе Валех Гаджиев, был награжден нагрудным знаком «Дружба народов».

В рамках конференции также состоялась двусторонняя встреча между Кахраманом Сарыевым и Валехом Гаджиевым. На встрече был обсужден ряд вопросов, в том числе дальнейшее укрепление солидарности, сотрудничества и координации между диаспорами на фоне получивших развитие с течением времени дружественных и братских отношений наших стран.