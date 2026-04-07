Остановился крупнейший российский НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» («НОРСИ») в Кстово Нижегородской области, получивший повреждения в результате атаки дронов ВСУ в ночь на 5 апреля, приостановил свою работу. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

По данным Санкт-Петербургской биржи, «Лукойл» не выставлял на продажу бензин, дизельное топливо или мазут с этого нефтеперерабатывающего завода. Источники в отрасли сообщили Reuters, что поставки могут быть приостановлены до конца месяца.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод и второй по величине производитель бензина в России. Он может перерабатывать 16 миллионов тонн нефти в год, или около 320 тысяч баррелей в день.

Украина в последние недели усилила удары по НПЗ в России. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ВСУ стремятся ограничить возможности России заработать на кризисе, возникшем в нефтяном секторе из-за войны США и Израиля с Ираном. «Все, что россияне могут заработать на шоковых ценах на нефть, они отдадут на войну», — заявил Зеленский 6 апреля.