Пожар в исправительном учреждении №6

На территории исправительного учреждения №6 Пенитенциарной службы Министерства юстиции примерно в 17:10 вторника произошел пожар, говорится в совместном заявлении Министерства юстиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно заявлению, на место происшествия прибыли силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар в короткие сроки локализовали и полностью потушили. В результате происшествия пострадавших нет. Начато разбирательство.

В заявлении отмечается. что «Пенитенциарной службой Министерства юстиции принимаются необходимые меры по усилению и обеспечению полной безопасности осужденных и личного состава».