Рекорд цен на физическую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Азии закупают некоторые сорта сырой нефти по рекордно высокой цене — примерно до $150 за баррель, это значительно выше стоимости фьючерсов, пишет Reuters.

Фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива привело к прекращению поставок с Ближнего Востока в объеме не менее 12 миллионов ⁠баррелей в сутки - примерно 12% мирового ‌предложения. Конкуренция за поставки между азиатскими ‌и европейскими НПЗ, стремящимися найти замену ближневосточной нефти, способствовала росту цен на сорта нефти с более близкими сроками поставки‌, в частности, в Европе и Африке. В результате цена на ряд сортов нефти уже достигла рекордных значений: во вторник стоимость ‌смеси North Sea Forties поднялась до $146,09 за баррель, превысив уровень 2008 года и установив исторический максимум, свидетельствуют данные LSEG.

В марте фьючерсы на эталонную марку Brent подорожали до $119,5 за баррель — максимума с 2022 года.

Главный драйвер цен — паника, объяснил агентству нефтяной трейдер Ади Имсирович. «Когда существует реальная, физическая нехватка, люди не думают о поставках в июле, об отгрузке в июне и, соответственно, об июньских фьючерсных ценах, а о нефти прямо СЕЙЧАС», — добавил он.

Цены на нефтепродукты в Европе во вторник также приблизились к рекордным ⁠уровням.

Авиационное топливо в Европе держалось на уровне $226,40 за баррель, вблизи рекордного максимума, достигнутого ‌в середине марта. Цены на дизельное топливо во вторник ‌достигли $203,59 за баррель, по-прежнему оставаясь чуть ниже рекордных максимумов 2022 года.