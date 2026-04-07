Рекорд цен на физическую нефть

20:48 1275

Нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Азии закупают некоторые сорта сырой нефти по рекордно высокой цене — примерно до $150 за баррель, это значительно выше стоимости фьючерсов, пишет Reuters.

Фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива привело к прекращению поставок с Ближнего Востока в объеме не менее 12 миллионов ⁠баррелей в сутки - примерно 12% мирового ‌предложения. Конкуренция за поставки между азиатскими ‌и европейскими НПЗ, стремящимися найти замену ближневосточной нефти, способствовала росту цен на сорта нефти с более близкими сроками поставки‌, в частности, в Европе и Африке. В результате цена на ряд сортов нефти уже достигла рекордных значений: во вторник стоимость ‌смеси North Sea Forties поднялась до $146,09 за баррель, превысив уровень 2008 года и установив исторический максимум, свидетельствуют данные LSEG.

В марте фьючерсы на эталонную марку Brent подорожали до $119,5 за баррель — максимума с 2022 года.

Главный драйвер цен — паника, объяснил агентству нефтяной трейдер Ади Имсирович. «Когда существует реальная, физическая нехватка, люди не думают о поставках в июле, об отгрузке в июне и, соответственно, об июньских фьючерсных ценах, а о нефти прямо СЕЙЧАС», — добавил он.

Цены на нефтепродукты в Европе во вторник также приблизились к рекордным ⁠уровням.

Авиационное топливо в Европе держалось на уровне $226,40 за баррель, вблизи рекордного максимума, достигнутого ‌в середине марта. Цены на дизельное топливо во вторник ‌достигли $203,59 за баррель, по-прежнему оставаясь чуть ниже рекордных максимумов 2022 года.

Тройной удар: МЭА предупреждает о невиданном энергокризисе
Тройной удар: МЭА предупреждает о невиданном энергокризисе
21:38 203
А внук Кастро мечтает о капитализме
А внук Кастро мечтает о капитализме наша корреспонденция
21:02 621
Новая должность Заура Алиева
Новая должность Заура Алиева
20:39 1694
Бить или не быть? Вот в чем вопрос для Трампа
Бить или не быть? Вот в чем вопрос для Трампа наша аналитика
19:59 1830
Рекорд цен на физическую нефть
Рекорд цен на физическую нефть
20:48 1276
Иран контролирует пролив и подрывает региональное влияние США
Иран контролирует пролив и подрывает региональное влияние США наш обзор
15:11 2880
Большие планы Трампа
Большие планы Трампа
18:48 2579
Хотят разрушить наследие Ататюрка и превратить Турцию в Иран
Хотят разрушить наследие Ататюрка и превратить Турцию в Иран Профессор Хасан Октай комментирует для haqqin.az
16:48 8826
Российская армия смогла набрать только двоечников
Российская армия смогла набрать только двоечников
18:00 3549
Совместное заседание Экономического совета и инвестхолдинга: обсудили вопросы, касающиеся нефтепродуктов
Совместное заседание Экономического совета и инвестхолдинга: обсудили вопросы, касающиеся нефтепродуктов
18:00 1299
Закрыл или не закрыл Иран каналы связи с США?
Закрыл или не закрыл Иран каналы связи с США? фото; видео; обновлено 20:12
20:12 14838

Тройной удар: МЭА предупреждает о невиданном энергокризисе
Тройной удар: МЭА предупреждает о невиданном энергокризисе
21:38 203
А внук Кастро мечтает о капитализме
А внук Кастро мечтает о капитализме наша корреспонденция
21:02 621
Новая должность Заура Алиева
Новая должность Заура Алиева
20:39 1694
Бить или не быть? Вот в чем вопрос для Трампа
Бить или не быть? Вот в чем вопрос для Трампа наша аналитика
19:59 1830
Рекорд цен на физическую нефть
Рекорд цен на физическую нефть
20:48 1276
Иран контролирует пролив и подрывает региональное влияние США
Иран контролирует пролив и подрывает региональное влияние США наш обзор
15:11 2880
Большие планы Трампа
Большие планы Трампа
18:48 2579
Хотят разрушить наследие Ататюрка и превратить Турцию в Иран
Хотят разрушить наследие Ататюрка и превратить Турцию в Иран Профессор Хасан Октай комментирует для haqqin.az
16:48 8826
Российская армия смогла набрать только двоечников
Российская армия смогла набрать только двоечников
18:00 3549
Совместное заседание Экономического совета и инвестхолдинга: обсудили вопросы, касающиеся нефтепродуктов
Совместное заседание Экономического совета и инвестхолдинга: обсудили вопросы, касающиеся нефтепродуктов
18:00 1299
Закрыл или не закрыл Иран каналы связи с США?
Закрыл или не закрыл Иран каналы связи с США? фото; видео; обновлено 20:12
20:12 14838
