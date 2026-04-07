ЦАХАЛ предупреждает: Немедленно покиньте...

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к экипажам судов, находящихся у побережья Южного Ливана, с требованием немедленно покинуть опасную зону и взять курс на север.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, данная мера вызвана «возросшей активностью «Хезболлы» в этом районе, что создает «прямую угрозу безопасности мореплавания».

Речь идет об участке побережья между городом Тир и приграничным районом Рас-Накура.

Согласно распоряжению военного командования, все суда, стоящие на якоре или дрейфующие в указанной зоне, должны незамедлительно переместиться к северу от Тира. ЦАХАЛ подчеркивает, что присутствие гражданских объектов в зоне проведения операций против «Хезболлы» может быть сопряжено с серьезным риском. На данный момент гражданским лицам и владельцам плавсредств настоятельно рекомендуется следовать опубликованным инструкциям во избежание инцидентов в зоне боевого соприкосновения.