А внук Кастро мечтает о капитализме

«Очень многие люди на Кубе мечтают о капитализме. Я думаю, что многие хотят стать капиталистами, а не коммунистами». Эта сентенция принадлежит 33-летнему Сандро Кастро, одному из внуков героического команданте Фиделя Кастро. Это не внук Рауля Кастро - Гильермо Родригес Кастро, который ведет переговоры с командой госсекретаря США Марко Рубио, это его двоюродный брат. С потомками лидеров страны можно запутаться. У главного Кастро восемь внуков, о которых достоверно известно, а всех их никто и не пытался подсчитать. Сандро — сын Алексиса Кастро дель Валье, одного из пяти сыновей Фиделя Кастро, имя каждого из которых начинается на букву «А».

Алексис никогда не занимался политикой. Он избрал профессию кинооператора и работает на кубинском телевидении. Сандро вошел в политику как бы через черную дверь. Помимо рассуждений о капиталистах и коммунистах, он жестко раскритиковал нынешнего формального президента страны Мигеля Диаса-Канеля. Сказал, что тот «плохо работает» и «не справляется со своими обязанностями». Это прозвучало в интервью гаванскому корреспонденту CNN Патрику Оппманну и вызвало серьезный переполох как на самой Кубе, так и в среде кубинской диаспоры в Майами. У Сандро, имеющего блог в социальной сети с 152 тысячами подписчиков, давно уже сложилась репутация провокатора и мажора. Он любит выставлять видео с борта яхты в кампании с очаровательными барышнями и в джакузи с дорогими напитками, позировать за рулем последней марки Mercedes Benz. В разгар экономического коллапса в стране он снялся в ванной с канистрой бензина, словно говоря, что блэкаут ему не грозит, — у него собственная миниэлектростанция EcoFlow. То, что дети элитных семей живут, ни в чем себе не отказывая, — широко распространенный феномен в самых разных странах, достаточно посмотреть на Россию. О роскошной жизни Сандро известно давно. Но сейчас, когда на Кубе свет отключают по 18 часов в день, а кубинские матери не могут найти молока для своих детей, это вызывает повсеместное отторжение и омерзение. Впрочем, дед Сандро также никогда не был аскетом, но в данном случае яблоко слишком далеко откатилось от яблони.

Сандро владеет баром в центре Гаваны, ставшим символом «тихой приватизации» отпрысков власть предержащих. Там посетителям предлагается джин с тоником по тысячу песо (2 доллара США). Цена вроде умеренная, но совершенно неподъемная для рядового кубинца, средняя месячная зарплата которого составляет 14 долларов. На одном из видео Сандро, закутанный в кубинский флаг, позирует на фоне статуи Христа. Некая эстетическая провокация и в определенной степени символ деградации революционного нарратива. На другом видео бармен предлагает ему бокал пива. «Нет, - отвечает тот с усмешкой, - налей мне Cuba Libre» (в переводе - «Свободная Куба»). Это хорошо известный в мире коктейль из рома, кока-колы и сока лимы. Но в устах внука Фиделя название приобретает некое символическое значение. За эти и другие недвусмысленные намеки кубинская госбезопасность уже посадила бы его за решетку, как и многих других «провокаторов». Но кто же тронет внука Фиделя? Сандро не чурается и политической сатиры. В одном из его видео в его дверь стучит человек с ярко оранжевым лицом. Это Дональд Трамп. Вместе они идут гулять по улицам Гаваны. Трамп предлагает ему проект строительства Trump Tower на набережной Малекон, а в обмен обещает подарить особняк во Флориде. Сандро отказывается от сделки и просит у Трампа не особняк, а Статую Свободы. Как говорит Геннадий Родригес, кубинский телекомментатор из Майами, «внук Кастро является окном в семью бывшего лидера». Но сейчас интервью с CNN становится и окном в политическую систему Кубы. Дали ли некие начальники Сандро Кастро зеленый свет для такого рода признаний или это его импровизация? Являются ли они преднамеренным трюком, чтобы выявить реакцию общества, или это симптом внутреннего разложения системы?