«Красные линии» КСИР

Если армия США пересечет «красные линии», ответ Ирана выйдет за пределы региона, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), его цитирует агентство Fars.

В КСИР добавили, что намерены нанести по инфраструктурам США и союзников удар, который приведет к лишению Соединенных Штатов нефти и газа из ближневосточного региона на долгие годы.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на иранский источник сообщило, что Тегеран через Катар передал США и странам Ближнего Востока послание, в котором пообещал, что «весь регион и Саудовская Аравия погрузятся в полную тьму в результате ответных ударов Ирана».

Перед этим президент США Дональд Трамп предупредил о «гибели цивилизации». Он опубликовал это сообщение незадолго до истечения срока ультиматума, выдвинутого Ирану. Трамп требовал пойти на перемирие и деблокировать Ормузский пролив под угрозой ударов по электростанциям, иранские власти потребовали устойчивое мирное соглашение и гарантии ненападения.