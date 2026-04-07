Тройной удар: МЭА предупреждает о невиданном энергокризисе

Апрель станет беспрецедентно тяжелым месяцем для мировой энергетики — хуже, чем любой из трех крупнейших нефтяных кризисов прошлого. Об этом глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил в интервью французской газете Le Figaro.

По словам Бироля, страны Персидского залива сейчас добывают чуть больше половины довоенных объемов нефти, а экспорт газа из региона полностью остановился. Если Ормузский пролив останется закрытым на протяжении всего апреля, мировые рынки потеряют вдвое больше нефти и нефтепродуктов, чем в марте. Глава МЭА назвал происходящее тройным ударом — нефтяным, газовым и продовольственным — и охарактеризовал нынешний кризис как более тяжелый, чем потрясения 1973, 1979 и 2022 годов вместе взятые.

Среди тех, кто пострадает больше других, Бироль назвал развивающиеся страны, которые столкнутся с разгоном инфляции, замедлением экономического роста и увеличением внешнего долга. В Азии под особым ударом находятся Индонезия, Пакистан, Бангладеш и Филиппины, в Африке — большинство государств, не располагающих финансовой подушкой.

Разрушения масштабные: десятки объектов повреждены, восстановление «займет много времени. Где-то, как в Саудовской Аравии, это будет быстрее – там есть ресурсы и технологии. Но в других странах, например в Ираке, ситуация гораздо тяжелее. Там около 15 миллионов человек зависят от доходов от нефти и газа – зарплаты, пенсии. Страна уже потеряла две трети нефтяных доходов и приближается к экономическому параличу», – сказал эксперт.

«Но проблема не только в нефти – для многих стран куда острее стоит вопрос газа. В Европе, например, цена электроэнергии напрямую зависит от цены на газ», – отметил Бироль

Глава МЭА добавил, что 400 млн баррелей нефти, выпущенных странами — членами МЭА из стратегических резервов, — крупнейшая интервенция в истории агентства — лишь смягчают последствия кризиса, но не устраняют его причину. Единственным настоящим решением Бироль назвал возобновление судоходства через Ормузский пролив. По его словам, в арсенале МЭА остается еще 80% стратегических запасов, и агентство готово задействовать их при необходимости.

Решение выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов стран-членов было принято в МЭА 11 марта единогласно, что стало крупнейшим подобным шагом за всю историю агентства.