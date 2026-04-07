Израиль в состоянии готовности

Израильские военные находятся в состоянии готовности нанести удары по Ирану в преддверии крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для возобновления работы Ормузского пролива. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в израильских службах безопасности.

Телеканал напоминает, что ранее Трамп пригрозил уничтожить иранские электростанции и другую гражданскую инфраструктуру, заявив, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если не откроет этот важнейший водный путь во вторник, к 20:00 по Восточному времени США (в среду, в 04:00 по Баку).

Источник в израильских службах безопасности сообщил, что уже подготовлены планы совместной американо-израильской операции в ожидании одобрения Трампа. «Мы знаем, что существует вероятность того, что в ближайшие часы президент может в последнюю минуту продлить ультиматум либо отдать приказ самолетам на вылет», - добавил он.

Другой израильский источник, знакомый с подготовкой к операции, сообщил CNN, что основными целями являются национальная инфраструктура Ирана. По его словам, Израиль сосредоточится на энергетических целях, в то время как США займутся ненефтяными объектами.

В понедельник Израиль утвердил обновленный список целей для энергетических и инфраструктурных объектов в Иране на случай провала дипломатических переговоров с США, сообщили CNN два израильских источника.

В то же время начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир заявил во вторник: «Мы приближаемся к стратегическому поворотному моменту в совместной операции против Ирана. На данный момент мы добились значительных успехов в отношении целей, которые мы поставили в начале операции. Мы будем продолжать действовать решительно и углублять деградацию режима».