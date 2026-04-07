Израиль заявил об ударе по «высокопоставленному» командиру Ирана. Пострадала и синагога

Израиль нанес удар по «высокопоставленному командиру в объединенном военном командовании Ирана», заявили в израильской армии.

Отмечается, что целью атаки был высокопоставленный командир на базе «Хатам аль-Анбия», результаты атаки расследуются.

«Перед атакой были приняты меры для снижения вероятности поражения гражданских лиц, включая использование точного боеприпаса и воздушное наблюдение. Поступают сообщения о том, что близлежащая синагога также пострадала в результате удара. Израильская армия, выражая сожаление по поводу ущерба синагоге, подчеркивает, что удар был направлен против высокопоставленной военной цели в вооруженных силах (Ирана)», - заявил представитель ЦАХАЛа.