Хегсета обвиняют в обмане Трампа: передает недостоверную информацию

«Пит (Хегсет) не говорит президенту (США Дональду Трампу) правду. В результате президент повторяет вводящую в заблуждение информацию», - заявил один из представителей американской администрации.

Заявления министра обороны США Пита Хегсета о ходе военной операции против Ирана «чрезмерно оптимистичны» и не соответствуют реальной ситуации. К такому мнению пришли некоторые американские чиновники.

Хегсет не раз утверждал, что ракетно-дроновые возможности Ирана «практически уничтожены», однако разведка США оценивает, что более половины ракетных пусковых установок Ирана остаются целыми, и у Тегерана по-прежнему есть тысячи дронов.

В то же время Тегеран меняет тактику: вместо массированных обстрелов делает ставку на более точечные и эффективные удары, пытаясь прорывать оборону.

Дополнительную обеспокоенность вызывает то, что акцент Пентагона на снижении количества запусков может вводить в заблуждение относительно реальной динамики войны. Аналитики подчеркивают: более важный показатель — не количество атак, а их результативность, и по этому параметру Иран, вероятно, даже улучшил свои позиции, отмечает WP.

Кроме того, в США обращают внимание на рост активности поддерживаемых Ираном группировок — в частности «Хезболлы» и шиитских милиций в Ираке, что расширяет географию конфликта и создает дополнительную нагрузку на системы ПВО союзников.