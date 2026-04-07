Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
Новость дня
Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель

Хегсета обвиняют в обмане Трампа: передает недостоверную информацию

22:28 1493

Заявления министра обороны США Пита Хегсета о ходе военной операции против Ирана «чрезмерно оптимистичны» и не соответствуют реальной ситуации. К такому мнению пришли некоторые американские чиновники.

«Пит (Хегсет) не говорит президенту (США Дональду Трампу) правду. В результате президент повторяет вводящую в заблуждение информацию», - заявил один из представителей американской администрации.

Хегсет не раз утверждал, что ракетно-дроновые возможности Ирана «практически уничтожены», однако разведка США оценивает, что более половины ракетных пусковых установок Ирана остаются целыми, и у Тегерана по-прежнему есть тысячи дронов.

В то же время Тегеран меняет тактику: вместо массированных обстрелов делает ставку на более точечные и эффективные удары, пытаясь прорывать оборону.

Дополнительную обеспокоенность вызывает то, что акцент Пентагона на снижении количества запусков может вводить в заблуждение относительно реальной динамики войны. Аналитики подчеркивают: более важный показатель — не количество атак, а их результативность, и по этому параметру Иран, вероятно, даже улучшил свои позиции, отмечает WP.

Кроме того, в США обращают внимание на рост активности поддерживаемых Ираном группировок — в частности «Хезболлы» и шиитских милиций в Ираке, что расширяет географию конфликта и создает дополнительную нагрузку на системы ПВО союзников.

Хегсета обвиняют в обмане Трампа: передает недостоверную информацию
Хегсета обвиняют в обмане Трампа: передает недостоверную информацию
22:28 1494
ЭТО ВАЖНО

Американские стратегические бомбардировщики вылетели в сторону Ирана
Американские стратегические бомбардировщики вылетели в сторону Ирана
23:18 243
Хегсета обвиняют в обмане Трампа: передает недостоверную информацию
Хегсета обвиняют в обмане Трампа: передает недостоверную информацию
22:28 1494
«Призрачный шепот», чтобы спасти американского пилота
«Призрачный шепот», чтобы спасти американского пилота
22:43 976
Белый дом удивлен: неплохое предложение от Ирана
Белый дом удивлен: неплохое предложение от Ирана обновлено 21:16
21:16 11774
Израиль заявил об ударе по «высокопоставленному» командиру Ирана. Пострадала и синагога
Израиль заявил об ударе по «высокопоставленному» командиру Ирана. Пострадала и синагога
22:05 1344
Израиль в состоянии готовности
Израиль в состоянии готовности
21:53 1708
Тройной удар: МЭА предупреждает о невиданном энергокризисе
Тройной удар: МЭА предупреждает о невиданном энергокризисе
21:38 1812
А внук Кастро мечтает о капитализме
А внук Кастро мечтает о капитализме наша корреспонденция
21:02 1506
Новая должность Заура Алиева
Новая должность Заура Алиева
20:39 3423
Бить или не быть? Вот в чем вопрос для Трампа
Бить или не быть? Вот в чем вопрос для Трампа наша аналитика
19:59 2408
Рекорд цен на физическую нефть
Рекорд цен на физическую нефть
20:48 2562
