«Призрачный шепот», чтобы спасти американского пилота

ЦРУ использовало секретный инструмент «Призрачный шепот» (англ. — Ghost Murmur) для спасения сбитого пилота на территории Ирана, пишет New York Post со ссылкой на источники.

Технология использует квантовую магнитометрию дальнего действия для обнаружения электромагнитного отпечатка сердцебиения человека и сопоставляет эти данные с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта для выделения этого отпечатка на фоне шума.

«Призрачный шепот» был применен в полевых условиях впервые. Как отмечает NYP, об этом на брифинге намекнули президент США Дональд Трамп и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

«Это как услышать голос на стадионе, только стадион — это тысяча квадратных миль пустыни. При подходящих условиях, если ваше сердце бьется, мы вас найдем», — рассказал изданию The Post собеседник, знакомый с программой.

В пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15, оба летчика катапультировались на территории исламской республики. Пилота самолета спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории Ирана. Чтобы опередить иранских военных и не допустить попадания летчика в плен, США развернули масштабную операцию с участием сотен спецназовцев, прикрытием ЦРУ и поддержкой ЦАХАЛа.