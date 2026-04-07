Трамп: Завтра Иран может быть уничтожен. Курды обрекают себя на погибель
«Призрачный шепот», чтобы спасти американского пилота

22:43 978

ЦРУ использовало секретный инструмент «Призрачный шепот» (англ. — Ghost Murmur) для спасения сбитого пилота на территории Ирана, пишет New York Post со ссылкой на источники.

Джон Рэтклифф

Технология использует квантовую магнитометрию дальнего действия для обнаружения электромагнитного отпечатка сердцебиения человека и сопоставляет эти данные с программным обеспечением на основе искусственного интеллекта для выделения этого отпечатка на фоне шума.

«Призрачный шепот» был применен в полевых условиях впервые. Как отмечает NYP, об этом на брифинге намекнули президент США Дональд Трамп и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

«Это как услышать голос на стадионе, только стадион — это тысяча квадратных миль пустыни. При подходящих условиях, если ваше сердце бьется, мы вас найдем», — рассказал изданию The Post собеседник, знакомый с программой.

В пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15, оба летчика катапультировались на территории исламской республики. Пилота самолета спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории Ирана. Чтобы опередить иранских военных и не допустить попадания летчика в плен, США развернули масштабную операцию с участием сотен спецназовцев, прикрытием ЦРУ и поддержкой ЦАХАЛа.

Американские стратегические бомбардировщики вылетели в сторону Ирана
Американские стратегические бомбардировщики вылетели в сторону Ирана
Хегсета обвиняют в обмане Трампа: передает недостоверную информацию
Хегсета обвиняют в обмане Трампа: передает недостоверную информацию
Белый дом удивлен: неплохое предложение от Ирана
Белый дом удивлен: неплохое предложение от Ирана обновлено 21:16
Израиль заявил об ударе по «высокопоставленному» командиру Ирана. Пострадала и синагога
Израиль заявил об ударе по «высокопоставленному» командиру Ирана. Пострадала и синагога
Израиль в состоянии готовности
Израиль в состоянии готовности
Тройной удар: МЭА предупреждает о невиданном энергокризисе
Тройной удар: МЭА предупреждает о невиданном энергокризисе
А внук Кастро мечтает о капитализме
А внук Кастро мечтает о капитализме наша корреспонденция
Новая должность Заура Алиева
Новая должность Заура Алиева
Бить или не быть? Вот в чем вопрос для Трампа
Бить или не быть? Вот в чем вопрос для Трампа наша аналитика
Рекорд цен на физическую нефть
Рекорд цен на физическую нефть
