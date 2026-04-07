Как Нетаньяху ввел Трампа в заблуждение

The New York Times опубликовала статью-расследование, посвященную развернувшейся на Ближнем Востоке войне, причинам, которые привели к таким последствиям. Авторы публикации утверждают, что решение президента США Дональда Трампа начать войну с Ираном было продиктовано личными убеждениями, влиянием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и игнорированием разведданных.

Решение начать операцию «Эпическая ярость» совместно с Израилем было принято быстро, без длительных переговоров или согласия союзников. В статье говорится, что премьер Израиля объяснил президенту США, что иранский режим будет «слишком ослаблен» для того, чтобы закрыть Ормузский пролив, а затем вообще падет.

В оперативном центре 11 февраля Нетаньяху провел презентацию, заявив, что Иран созрел для смены режима, и выразив уверенность, что совместная американо-израильская операция наконец сможет положить конец исламской республике. В какой-то момент израильтяне показали Трампу короткое видео с монтажом потенциальных новых лидеров Ирана, которые могли бы взять власть в стране, если нынешнее правительство падет. Среди них был Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана, диссидент, проживающий в США: «Он пытался позиционировать себя как светского лидера, который мог бы привести Иран к посттеократическому правлению».

Нетаньяху и его команда «обрисовали условия, которые, по их словам, указывали на почти гарантированную победу: программу Ирана по баллистическим ракетам можно уничтожить за несколько недель. Режим будет настолько ослаблен, что не сможет перекрыть Ормузский пролив, а вероятность того, что Иран нанесет удары по интересам США в соседних странах, оценивалась как минимальная».

Госсекретарь Марко Рубио назвал этот план «ерундой», но Трамп сделал свой выбор.

Сначала Трамп заявлял, что надо уничтожить ядерную и ракетную программу Ирана, ослабить военную мощь. Потом появились новые цели: «безоговорочная капитуляция» Ирана.

По данным NYT, Трамп ожидал быструю победу, рассчитывал на внутренний коллапс режима, надеялся на восстание внутри Ирана. Но этого не произошло, война быстро вышла из-под контроля. NYT отмечает, что США оказались втянутыми в конфликт глубже, чем планировали.