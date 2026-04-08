В Израиле обратный отсчет до «гибели цивилизации» Ирана

Израильский телеканал Channel 13 запустил таймер с обратным отсчетом крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для Ирана по мирной сделке. Американский президент обещал «гибель целой цивилизации сегодня вечером».

Таймер появился в новостном эфире израильского телеканала. На экране перед столом ведущего высвечивается таймер с портретом Дональда Трампа и надписью: «Крайний срок». Отсчет закончится примерно в 04:00 по Баку.

К этому времени истекает ультиматум, который президент США Дональд Трамп выдвинул иранским властям: они должны разблокировать Ормузский пролив и согласиться на другие уступки Вашингтону. Он обещал, что иначе их «цивилизация погибнет, и ее уже никогда не возродят».