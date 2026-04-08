Лига чемпионов: «Бавария» обыграла «Реал», «Арсенал» победил в Лиссабоне

Сегодня состоялись два первых четвертьфинальных матча Лиги чемпионов.

На 41-й минуте Луис Диас вывел мюнхенцев вперед. На 46-й минуте Харри Кейн удвоил преимущество немецкой команды. На 74-й минуте Килиан Мбаппе отыграл один мяч «сливочных».

В Мадриде «Реал» принимал «Баварию» и проиграл со счетом 1:2.

А в Лиссабоне «Спортинг» пропустил в добавленное время и уступил «Арсеналу» - 0:1. Единственный мяч забил Кай Хаверц.

Ответные встречи в этих парах состоятся 15 апреля.

А в среду в двух других четвертьфиналах сыграют: «Барселона» - «Атлетико» и «ПСЖ» - «Ливерпуль».