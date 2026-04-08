В Конгрессе звучат призывы: Отстранить Трампа

По сообщению Axios, законодатели обсуждают как импичмент, так и применение 25-й поправки к Конституции, позволяющей лишить президента полномочий в случае его неспособности исполнять должностные функции. Одной из первых с таким призывом выступила конгрессвумен Яссамин Ансари (демократ от Аризоны), заявившая, что «25-я поправка существует не просто так», подчеркнув, что на кону судьба американских военных, иранского народа и глобальной системы безопасности.

Члены Демократической партии в Конгрессе США начали призывать к отстранению Дональда Трампа от обязанностей президента после его угроз в адрес Ирана.

После публикации Трампа в Truth Social, где он угрожал «гибелью целой цивилизации», к требованиям присоединился ряд других демократов. Конгрессмены Марк Покан, Рашида Тлаиб, Диана ДеГетт, Шри Тханедар и Сидни Камлагер-Дав прямо призвали задействовать 25-ю поправку, аналогичную позицию заняли Мелани Стэнсбери, Ро Ханна, Максвелл Фрост, Джули Джонсон и Джонни Ольшевски.

Конгрессвумен Сара Макбрайд заявила, что «Трамп должен уйти», призвав республиканцев в Конгрессе и администрации «использовать все конституционные полномочия, чтобы положить конец этой незаконной войне». Конгрессмен Сет Магазинер отметил, что окружение президента должно «осознать, что он становится все более непредсказуемым и опасным». Конгрессвумен Бетти МакКоллум добавила, что кабинет президента «должен принять это к сведению».

По данным Axios, демократы обсуждают возможные организованные действия — от голосования по импичменту до обращения к кабинету с требованием применить 25-ю поправку. При этом источники издания уточняют, что эти обсуждения пока не вышли на уровень партийного руководства.

В Белом доме заявили Axios, что демократы «говорят об импичменте президенту Трампу с тех пор, как он еще не вступил в должность», и добавили, что Демократическая партия «слаба и неэффективна». В то же время конгрессмен Дон Бэкон (республиканец от Небраски) заявил, что президент «ведет переговоры по-трамповски», а бывшая союзница Трампа Марджори Тейлор Грин также призвала применить 25-ю поправку.

На практике реализация этих инициатив маловероятна без поддержки республиканцев и кабинета, состоящего из сторонников Трампа, признают сами демократы.