Нападение на консульство Кувейта в Ираке

Кувейт осудил нападение на свое консульство в Басре, назвав его «вопиющим» нарушением дипломатических норм и возложив на Ирак полную ответственность за неспособность обеспечить безопасность представительства.
В заявлении Министерства иностранных дел Кувейта говорится, что «вторжение и саботаж» в его консульстве представляют собой серьезное нарушение международных обязательств, сославшись на Венскую конвенцию о консульских отношениях, которая обязывает принимающие страны обеспечивать безопасность дипломатических помещений.
Десятки протестующих ворвались на территорию консульства Кувейта в Басре, сорвав кувейтский флаг и подняв вместо него иракский, сообщает Shafaq News.
По информации СМИ, силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы сдержать толпу.
Демонстрация вспыхнула в ответ на ракетный удар с территории Кувейта ранее во вторник, в результате которого погибли находившиеся в доме в Хор аз-Зубайре в районе Сафван на юге Басры.
Дом, как сообщил Shafaq News источник в службе безопасности, принадлежал неназванной вооруженной группировке и в то время использовался в качестве точки сбора.