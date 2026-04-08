Нападение на консульство Кувейта в Ираке

Кувейт осудил нападение на свое консульство в Басре, назвав его «вопиющим» нарушением дипломатических норм и возложив на Ирак полную ответственность за неспособность обеспечить безопасность представительства.

В заявлении Министерства иностранных дел Кувейта говорится, что «вторжение и саботаж» в его консульстве представляют собой серьезное нарушение международных обязательств, сославшись на Венскую конвенцию о консульских отношениях, которая обязывает принимающие страны обеспечивать безопасность дипломатических помещений.