Иранцы массово покидают Тегеран: направляются на побережье Каспия

На фоне угроз президента США Дональда Трампа «уничтожением целой цивилизации» в ночь на 8 апреля толпы жителей Тегерана покидают иранскую столицу и направляются на север. сообщает New York Times.

СМИ отмечает «одну из самых масштабных волн отъезда с начала войны». Иранцы покинули Тегеран и направились к побережью Каспийского моря на севере.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Иран открыл Ормузский пролив, по которому в обычное время проходит одна пятая всех мировых поставок нефти. В противном случае Трамп пообещал, что США начнут наносить удары по электростанциям, мостам и другим критически важным объектам инфраструктуры Ирана. Тегеран в ответ угрожает нанести удары по энергетическим объектам в странах Персидского залива. Крайний срок ультиматума Трампа истекает в ночь на 8 апреля.