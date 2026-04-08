Конгресс вызывает Билла Гейтса: даст показания

По сообщению BBC, конгрессмены подтвердили, что еще 3 марта потребовали от Гейтса рассказать о его дружбе с Эпштейном. До этого перед комиссией выступали несколько других известных фигур, в том числе бывший президент США Билл Клинтон и его жена, экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон.

Официальный представитель Гейтса сообщил BBC, что «с радостью ответит на все вопросы членов комитета, чтобы помочь их важной работе». Слушания назначены на 10 июня.

Жертвы преступлений Эпштейна никогда не выдвигали каких-либо обвинений против Гейтса. Его имя множество раз встречается в миллионах документов из «досье Эпштейна», обнародованного Минюстом США, однако само по себе это не может служить свидетельством каких-либо незаконных или неблаговидных действий, отмечает BBC.

Гейтс не скрывает, что некоторое время находился с Эпштейном приятельских отношениях. При этом он настаивает, что ничего не знал о его преступлениях. Как сообщил его фонд, Гейтс недавно провел по этому поводу собрание с сотрудниками своей организации и «признал ответственность за свои действия». «Билл откровенно и подробно ответил на несколько вопросов», — сказано в заявлении.

По данным газеты Wall Street Journal, Гейтс принес извинения сотрудникам; он также признал, что у него было два романа с женщинами из России — и об этом стало известно Эпштейну. Как писало издание, Эпштейн пытался угрожать Гейтсу в связи с одним из этих романов.

Как писала WSJ, Гейтс рассказал сотрудникам фонда, что встретил Эпштейна в 2011 году — спустя несколько лет после того, как тот признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции — и добавил, что знал о некоем «18-месячном деле», накладывавшем ограничения на поездки Эпштейна, но не проверил его биографию должным образом.

В своем заявлении для BBC официальный представитель Гейтса сказал, что тот никогда не принимал участия в совместных вечеринках с Эпштейном и не был причастен к его незаконным действиям.

Ожидается, что в ближайшие месяцы показания о связях с Эпштейном комиссии Конгресса также дадут нынешний министр торговли США Говард Лютник и бывший генеральный прокурор Пэм Бонди.