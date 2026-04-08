Нефть упала, акции выросли после заявлений Трампа

Цены на нефть резко упали, фьючерсы на американские акции, наоборот, выросли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном, если Тегеран откроет Ормузский пролив, сообщает NBC News.

«Цена на американскую нефть упала на 8% до примерно 103 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на индексы S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones резко выросли», — говорится в сообщении.

Brent в начале торгов на лондонской бирже ICE снижается более чем на 15%, до $92,5 за баррель, свидетельмтвуют данные торгов.