Тревога в Израиле: ракетный обстрел из Ирана

На юге Израиля, включая город Беэр-Шеву, звучит тревога. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана, работает система ПВО, передают израильские СМИ.
Поступают сообщения о районах «поражения» после ракетного залпа из Ирана, в том числе Тель-Авив, Петах-Тиква, Бней-Брак, Беэр-Шева, Нешер. О пострадавших информации нет.
По сообщению Службы пожарной охраны, в Петах-Тикве «обнаружено попадание внутри офисного здания с обширными разрушениями и пожаром». О пострадавших неизвестно.
В ночь на 8 апреля тревога без предуведомления прозвучала на севере Израиля, включая Хайфу. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана, сообщают израильские СМИ.
Отмечается. что это четвертый ракетный обстрел территории Израиля из Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня.
Ранее ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО.