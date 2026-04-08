Тревога в Израиле: ракетный обстрел из Ирана

На юге Израиля, включая город Беэр-Шеву, звучит тревога. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана, работает система ПВО, передают израильские СМИ.

Поступают сообщения о районах «поражения» после ракетного залпа из Ирана, в том числе Тель-Авив, Петах-Тиква, Бней-Брак, Беэр-Шева, Нешер. О пострадавших информации нет.

По сообщению Службы пожарной охраны, в Петах-Тикве «обнаружено попадание внутри офисного здания с обширными разрушениями и пожаром». О пострадавших неизвестно.