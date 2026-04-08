Моджтаба Хаменеи объявил о прекращении огня

«Это не конец войны, но все рода войск должны подчиниться приказу верховного лидера и прекратить огонь», — говорится в заявлении.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал всем воинским частям прекратить огонь, согласно заявлению, зачитанному на государственном телеканале IRIB, примерно через два часа после того, как президент Дональд Трамп объявил о соглашении о прекращении огня.

Между тем иранские СМИ пишут атаки КСИР будут продолжаться еще пару часов, так как вооруженные силы действуют «почти автономно и из подземных баз». Для передачи информации им требуется определенное время, так как «с ними нет ни телефонной, ни интернет-связи».

Associated Press передает, что Иран и Оман будут взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив, в соответствии с планом прекращения огня, рассчитанным на две недели: «Иран будет использовать эти средства для восстановления, в то время как планы Омана остаются неясными».

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф в то же время заявил, что Иран «готов к любому сценарию дальнейшего противостояния с США и Израилем»: «Правительство детально проработало необходимые меры на все случаи жизни. Мы готовы ко всем видам угроз».

Израильские издания пишут, что Израиль «официально прекратил огонь в Иране и Ливане».