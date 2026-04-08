О роли Китая в прекращении огня

Китай напрямую связывался с Ираном, чтобы убедить Тегеран согласиться на временное прекращение огня с США, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, представители Китая были на связи с иранскими властями, чтобы поспособствовать установлению перемирия. Пекин, как пишет агентство, изначально пытался действовать через посредников, включая Исламабад, Анкару и Каир.

Ранее The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников пишет, что Тегеран принял предложение о прекращении огня «после отчаянных дипломатических усилий Пакистана» и вмешательства Китая, который в последний момент призвал Иран «проявить гибкость».