Требование США к Ирану

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа заявили Израилю, что в ходе двухнедельных переговоров США будут твердо требовать вывода иранских ядерных материалов, прекращения обогащения урана, устранения угрозы баллистических ракет, сообщает во вторник израильское издание N12.

Кроме того, отмечается, что Вашингтон заранее согласовывал с Израилем двухнедельное прекращение огня с Ираном и заверили, что на предстоящих переговорах будут придерживаться «общих целей США и Израиля», в том числе по ядерным материалам и ракетной программе, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

Вашингтон заверил Израиль, что на переговорах с Ираном потребует «устранить угрозы баллистических ракет», передает The Times of Israel.