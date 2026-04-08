Иран будет поднимать из руин специальный инвестиционный фонд

Ущерб, причиненный Ирану в ходе конфликта в зоне Персидского залива, будет компенсирован из специального инвестиционного фонда, который должен быть сформирован с участием заинтересованных финансовых институтов. Об этом сообщило агентство Fars.

По данным его источника, знакомого с полным текстом представленных Тегераном условий перемирия, «компенсация убытков Ирана будет проходить с участием создаваемого инвестиционно-финансового фонда». О его структуре и формах управления пока информации нет.

Также указывается, что часть налогов, которые Иран намерен в дальнейшем взимать за прохождение судов через Ормузский пролив, будет направлена на программы восстановления объектов, разрушенных во время конфликта.

Как отмечает агентство, в условиях Ирана по прекращению огня указано, что Иран вместе с Оманом будут наделены правом облагать пошлиной суда, пересекающие Ормузский пролив.