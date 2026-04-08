Капитуляция Трампа?

В заявлении Совета утверждалось, что в рамках плана США якобы согласились отменить все основные и второстепенные санкции против Ирана и вывести американские боевые силы со всех баз в регионе. Согласно заявлению совета, США также «согласились» принять обогащение урана Ираном и признать сохранение его контроля над Ормузским проливом. Контролируемый проход через этот водный путь будет осуществляться «в координации с вооруженными силами Ирана», добавил совет. «Наши руки остаются на спусковом крючке, и при малейшей ошибке противника последует полномасштабный ответ», — предупреждалось в заявлении.

Как уже сообщалось, Высший совет национальной безопасности Ирана объявил, что президент США Дональд Трамп «принял условия Исламской Республики по прекращению войны и объявил о двухнедельном прекращении огня».

Как сообщает CNN, президент Дональд Трамп резко раскритиковал заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана, назвав его «МОШЕННИЧЕСТВОМ» и обвинив CNN в его распространении.

«Так называемое заявление, распространенное CNN World News, является МОШЕННИЧЕСТВОМ, и CNN это прекрасно знает», — написал Трамп. «Ложное заявление было связано с фейковым новостным сайтом (из Нигерии) и, разумеется, сразу подхвачено CNN и растиражировано как «достоверный» заголовок».

Трамп, в свою очередь, сослался на другое, более краткое заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, в котором не утверждалось о победе, а говорилось, что «безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель в координации с иранскими вооруженными силами и с учетом существующих технических ограничений».

Associated Press (АР), в свою очередь, пишет, что в десяти требованиях Тегерана для прекращения огня, которые изложены на фарси, присутствует пункт о «принятии обогащения урана», чего не было в версиях на английском, которые иранские дипломаты предоставили журналистам.

Агентство отметило, что президент США Дональд Трамп считал полное прекращение иранской ядерной программы ключевым моментом войны. После того, как Иран опубликовал свой план из 10 пунктов, Трамп назвал его «мошенническим», не вдаваясь в подробности, передает AP.