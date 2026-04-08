Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе
Госдеп подтвердил: похищенную иранскими прокси журналистку освободили

06:45 243

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что американскую журналистку Шелли Киттлсон, ранее похищенную в Ираке боевиками иранских прокси, освободили. Об этом Рубио написал в Х.

«Я рад объявить об освобождении американской журналистки Шелли Киттлсон, которая недавно была похищена членами иностранной террористической организации «Катаиб Хезболла» недалеко от Багдада, Ирак», — говорится в сообщении.

Сейчас США стараются обеспечить Киттлсон безопасный выезд из Ирака. Рубио от лица Государственного департамента выразил благодарность сотрудникам ФБР, Министерства войны и других ведомств США, а также Высшему судебному совету Ирака и иракским партнерам за содействие в освобождении журналистки.

Группировка «Катаиб Хезболла» в заявлении ранее в тот же день сообщила, что решила освободить американскую журналистку, пишет The Guardian. Группировка заявила, что решение связано с «патриотической позицией» уходящего премьер-министра Мухаммед Шиа аль-Судани, и добавила, что подобный шаг «не будет повторен», при этом потребовав, чтобы журналистка немедленно покинула страну.

Ранее группировка не подтверждала причастность к похищению, хотя США и Ирак указывали на нее. Два представителя группировки на условиях анонимности сообщили Associated Press, что такое решение может быть связано с договоренностью об освобождении ранее задержанных членов группы. Иракские власти ранее сообщили, что в похищении участвовали два автомобиля, один из которых перевернулся при преследовании в провинции Бабиль к юго-западу от Багдада, после чего журналистку пересадили во второй автомобиль. Три иракских чиновника отмечали, что переговоры об освобождении сталкивались с трудностями.

Шелли Киттлсон сотрудничает с BBC, Politico и Al-Monitor.

