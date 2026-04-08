Ким пускает баллистические ракеты

Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря в среду, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что обнаружил ракеты, запущенные из района Вонсан на севере страны, около 8:50 утра (03:50 по Баку) в среду.

«Наши военные поддерживают твердую готовность, в то же время тесно обмениваясь информацией о северокорейских баллистических ракетах с американской и японской сторонами на фоне усиленного наблюдения за дополнительными пусками», - цитирует Ренхап заявление военных.

В последний раз Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря 14 марта, когда проходили ежегодные весенние военные учения Южной Кореи и США.