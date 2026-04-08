Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе
Новость дня
Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе

Трамп готов восстановить Иран

09:17 3459

Президент США Дональд Трамп объявил о начале «золотого века» на Ближнем Востоке.

«Важный день для мира во всем мире! Иран хочет, чтобы это произошло, с него хватит! То же самое хотят и все остальные! Соединенные Штаты Америки окажут помощь в восстановлении транспортного сообщения в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги.

Иран может начать процесс реконструкции. Мы будем загружаться всевозможными товарами и просто «слоняться без дела», чтобы убедиться, что все идет хорошо. Я уверен, что так и будет. Подобно тому, что мы переживаем в США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока!!!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он заявил, что США готовы способствовать восстановлению экономики Ирана и помочь справиться с проблемами в Ормузском проливе.

«Основываясь на разговорах с премьер-министром (Шахбазом) Шарифом и фельдмаршалом (Асимом) Муниром из Пакистана, в ходе которых они просили меня придержать разрушительную силу, направляемую в Иран, и при условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаки на Иран сроком на две недели.

Это будет двустороннее прекращение огня! Причина этого шага заключается в том, что мы уже достигли и перевыполнили все военные цели и очень продвинулись в подготовке окончательного Соглашения о долгосрочном мира с Ираном и мира на Ближнем Востоке.

Мы получили предложение из 10 пунктов от Ирана и считаем его работоспособной основой для переговоров. Почти все различные пункты прошлых разногласий между Соединенными Штатами и Ираном согласованы, но двухнедельный период позволит финализировать и закрепить Соглашение.

От имени Соединенных Штатов Америки, как президент, а также представляя страны Ближнего Востока, я считаю за честь, что эта многолетняя проблема близка к разрешению», - заявил Трамп.

Вопрос с иранским ураном будет «полностью решен», добавил Трамп.  «Сто процентов. Без всяких сомнений», — сказал он, добавив, что «не стал бы соглашаться» на прекращение огня в противном случае, передает AFP.

Глава Белого дома назвал временное перемирие с Ираном «полной и окончательной победой».

Тем временем, и в Белом доме объявили о победе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала стартовавшее временное прекращение огня на Ближнем Востоке.

По ее словам, «это победа для Соединенных Штатов, которую обеспечили президент (США Дональд) Трамп и наши невероятные военные».

С самого начала операции «Эпическая ярость» президент Трамп оценивал, что эта операция продлится 4-6 недель.

Благодаря невероятным возможностям наших воинов, мы достигли и превысили наши основные военные цели за 38 дней.

Успех наших военных создал максимальное влияние, позволив президенту Трампу и его команде вести жесткие переговоры, которые теперь создали возможность для дипломатического решения и долгосрочного мира.

Кроме того, президент Трамп добился возобновления работы Ормузского пролива.

Никогда не недооценивайте способность президента Трампа успешно продвигать интересы Америки и добиваться мира», - заявила Ливитт.

ЭТО ВАЖНО

Премьер Литвы едет в Баку: встретится с литовской общиной
Премьер Литвы едет в Баку: встретится с литовской общиной
10:21 743
Назван возможный состав делегации США на переговорах с Ираном
Назван возможный состав делегации США на переговорах с Ираном
09:44 1531
Перемирие в Иране: а миротворцы кто?
Перемирие в Иране: а миротворцы кто?
09:31 2040
Капитуляция Трампа?
Капитуляция Трампа?
06:38 6890
Трамп готов восстановить Иран
Трамп готов восстановить Иран
09:17 3460
Израиль поддержал решение Трампа, но на Ливан это не распространяется
Израиль поддержал решение Трампа, но на Ливан это не распространяется
07:03 2649
Моджтаба Хаменеи объявил о прекращении огня
Моджтаба Хаменеи объявил о прекращении огня
05:40 6267
Иран будет поднимать из руин специальный инвестиционный фонд
Иран будет поднимать из руин специальный инвестиционный фонд
06:12 4253
Требование США к Ирану
Требование США к Ирану
06:06 5440
О роли Китая в прекращении огня
О роли Китая в прекращении огня
05:55 4451
Тревога в Израиле: ракетный обстрел из Ирана
Тревога в Израиле: ракетный обстрел из Ирана обновлено 04:37
04:37 3456
