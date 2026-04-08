Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе
Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе

Перемирие в Иране: а миротворцы кто?

09:31 2041

Перемирие между США и Ираном было достигнуто благодаря участию в переговорах вице-президента США Джей Ди Вэнса и посредников из Китая. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

По словам чиновника одной из стран-посредников, Вашингтон подключил Вэнса к переговорам поздно вечером во вторник, а Китай, в свою очередь, способствовал тому, чтобы Иран принял условия сделки.

The New York Times со ссылкой на иранских чиновников также утверждает, что Иран пошел на переговоры с США благодаря Китаю.

Пекин напрямую связывался с иранским руководством, чтобы убедить Тегеран согласиться на временное прекращение огня. Китай «в последнюю минуту» попросил Иран проявить гибкость. Ранее КНР пыталась действовать через посредников, включая Пакистан, Турцию и Египет.

Перемирие, по данным источников, одобрил лично верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

К прекращению огня Иран подтолкнули в том числе «отчаянные попытки» Пакистана наладить переговоры, а также обеспокоенность Тегерана по поводу экономических последствий ударов по энергетике, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай убедил Иран начать переговоры, об этом он заявил агентству Agence France-Presse.

Премьер Литвы едет в Баку: встретится с литовской общиной
Премьер Литвы едет в Баку: встретится с литовской общиной
10:21 743
Назван возможный состав делегации США на переговорах с Ираном
Назван возможный состав делегации США на переговорах с Ираном
09:44 1533
Перемирие в Иране: а миротворцы кто?
Перемирие в Иране: а миротворцы кто?
09:31 2042
Капитуляция Трампа?
Капитуляция Трампа?
06:38 6893
Трамп готов восстановить Иран
Трамп готов восстановить Иран
09:17 3463
Израиль поддержал решение Трампа, но на Ливан это не распространяется
Израиль поддержал решение Трампа, но на Ливан это не распространяется
07:03 2649
Моджтаба Хаменеи объявил о прекращении огня
Моджтаба Хаменеи объявил о прекращении огня
05:40 6268
Иран будет поднимать из руин специальный инвестиционный фонд
Иран будет поднимать из руин специальный инвестиционный фонд
06:12 4253
Требование США к Ирану
Требование США к Ирану
06:06 5441
О роли Китая в прекращении огня
О роли Китая в прекращении огня
05:55 4451
Тревога в Израиле: ракетный обстрел из Ирана
Тревога в Израиле: ракетный обстрел из Ирана обновлено 04:37
04:37 3457
