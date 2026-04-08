Перемирие в Иране: а миротворцы кто?

Перемирие между США и Ираном было достигнуто благодаря участию в переговорах вице-президента США Джей Ди Вэнса и посредников из Китая. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

По словам чиновника одной из стран-посредников, Вашингтон подключил Вэнса к переговорам поздно вечером во вторник, а Китай, в свою очередь, способствовал тому, чтобы Иран принял условия сделки.

The New York Times со ссылкой на иранских чиновников также утверждает, что Иран пошел на переговоры с США благодаря Китаю.

Пекин напрямую связывался с иранским руководством, чтобы убедить Тегеран согласиться на временное прекращение огня. Китай «в последнюю минуту» попросил Иран проявить гибкость. Ранее КНР пыталась действовать через посредников, включая Пакистан, Турцию и Египет.

Перемирие, по данным источников, одобрил лично верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

К прекращению огня Иран подтолкнули в том числе «отчаянные попытки» Пакистана наладить переговоры, а также обеспокоенность Тегерана по поводу экономических последствий ударов по энергетике, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай убедил Иран начать переговоры, об этом он заявил агентству Agence France-Presse.