Назван возможный состав делегации США на переговорах с Ираном

Администрация президента США Дональд Трамп готовится к возможным очным переговорам с Ираном в ближайшие дни, в которых, вероятно примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Переговоры пройдут на фоне объявленного двухнедельного перемирия.

По данным источников, встреча может пройти в Исламабаде при посредничестве пакистанской стороны. В Белом доме уточнили, что обсуждение такого формата ведется, однако окончательное решение пока не принято и будет объявлено отдельно.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что переговоры США и Ирана пройдут 10 апреля в Исламабаде.

Источники СNN подчеркнули, что возможность проведения встречи выросла после договоренностей о временном прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном.